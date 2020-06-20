2020-06-20T07:33:32+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Кузбассе появилось 59 новых заболевших коронавирусом

С момента пандемии всего заразилось 1277 человек
Мария КОЛОСОВА
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За сутки в Кузбассе появилось 59 новых заболевших коронавирусомЗа сутки в Кузбассе появилось 59 новых заболевших коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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Оперативный штаб Кузбасса сообщил о ситуации с коронавирусом на утро 20 июня. Стало известно, что еще у 59 человек диагностирована коронавирусная инфекция.

Сейчас все заболевшие находятся в инфекционных больницах и получают необходимое лечение.

Также 30 пациентов выписаны домой – их тесты показали отрицательные результаты. Всего на данный момент от коронавируса вылечились уже 480 человек. Продолжают лечение в больницах Кузбасса 789 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8861 человек.

К сожалению, как стало известно, за минувшие сутки один человек скончался. У мужчины из Калтана на фоне коронавируса развилась тяжелая степень пневмонии, сообщили в штабе. Общее число умерших на данный момент достигло восьми человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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