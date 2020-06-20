2020-06-20T07:54:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемерово и Новокузнецк стали лидерами по заболевшим COVID-19 за сутки

В каких еще городах появились пациенты, сообщил оперштаб области
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Кемерово и Новокузнецк стали лидерами по заболевшим COVID-19 за суткиКемерово и Новокузнецк стали лидерами по заболевшим COVID-19 за суткиФото: Иван МАКЕЕВ
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Кемерово и Новокузнецк стали городами-лидерами по числу заболевших коронавирусом за минувшие сутки. В оперштабе Кузбасса рассказали, где еще было зафиксировано заболевание.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово и Новокузнецк – по 16, Киселевск – восемь, Междуреченск – семь, Кемеровский муниципальный округ – три, Тяжинский район – два, еще по одному в Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Гурьевском муниципальном округе, Промышленновском, Мариинском и Таштагольском районах.

Также один пациент, получавший лечение, скончался. У мужчины 1954 года рождения на фоне коронавируса развилась тяжелая форма пневмонии. Он проживал в Калтане.

30 пациентов выздоровели: Новокузнецк – 17, Кемерово – четыре, Белово – три, Междуреченск – два, по одному – в Киселевске, Калтане, Юрге и Кемеровском муниципальном округе. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом в Кузбассе 480 человек вылечились от коронавируса. Всего в регионе медицинскую помощь получают 789 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 8861 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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