В Центральном районе Кемерова на два дня перекроют движение
В Кемерове на 21 и 22 июня внесены изменения в схему организации дорожного движения в Центральном районе. Это связано с подготовкой к торжественному маршу в честь 75-летия Победы, который пройдет 24 июня.
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-на улице Орджоникидзе - от улицы Островского до площади Советов по четной стороне;
-на проспекте Советском - от улицы Кирова до улицы Красной;
-на улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского.
Кроме того, 22 июня с 14.00 до 21.00 будет ограничено движение автотранспорта по:
-проспекту Советскому - от проспекта Кузнецкого до улицы Красной;
-улице Орджоникидзе - от площади Пушкина до площади Советов;
-улице 50 лет Октября - от улицы Ноградской до площади Советов;
-улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского.
В связи с ограничением движения автотранспорта изменится маршрут движения пассажирского транспорта 22 июня с 13.30 до 21.00.
Так, автобусные маршруты будут двигаться по улице Красноармейской на проспект Кузнецкий и далее своими маршрутами в прямом и обратном направлениях.
Троллейбусные маршруты № 1, 2, 15 будут сокращены до остановки «РЕСО Гарантия» на улице 50-лет Октября; троллейбусный маршрут № 7 будет продлен до остановки «ОАО «Азот».
От остановки «КЭМЗ» будут идти автобусы маршрутов:
№ 168 «Драмтеатр – с.о. Журавли»,
№ 166/167 «ж.д. Вокзал – д. Воскресенка – д. Упоровка»,
№ 169/177 «ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки»,
№ 176 «Драмтеатр – с.о. Азотовец».
ИСТОЧНИК KP.RU