20 Июнь 2020 2020-06-20T08:52:47+03:00

В Центральном районе Кемерова на два дня перекроют движение Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ограничения будут действовать 21 и 22 июня

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В Кемерове на 21 и 22 июня внесены изменения в схему организации дорожного движения в Центральном районе. Это связано с подготовкой к торжественному маршу в честь 75-летия Победы, который пройдет 24 июня.

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-на улице Орджоникидзе - от улицы Островского до площади Советов по четной стороне;

-на проспекте Советском - от улицы Кирова до улицы Красной;

-на улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского.

Кроме того, 22 июня с 14.00 до 21.00 будет ограничено движение автотранспорта по:

-проспекту Советскому - от проспекта Кузнецкого до улицы Красной;

-улице Орджоникидзе - от площади Пушкина до площади Советов;

-улице 50 лет Октября - от улицы Ноградской до площади Советов;

-улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского.

В связи с ограничением движения автотранспорта изменится маршрут движения пассажирского транспорта 22 июня с 13.30 до 21.00.

Так, автобусные маршруты будут двигаться по улице Красноармейской на проспект Кузнецкий и далее своими маршрутами в прямом и обратном направлениях.

Троллейбусные маршруты № 1, 2, 15 будут сокращены до остановки «РЕСО Гарантия» на улице 50-лет Октября; троллейбусный маршрут № 7 будет продлен до остановки «ОАО «Азот».

От остановки «КЭМЗ» будут идти автобусы маршрутов:

№ 168 «Драмтеатр – с.о. Журавли»,

№ 166/167 «ж.д. Вокзал – д. Воскресенка – д. Упоровка»,

№ 169/177 «ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки»,

№ 176 «Драмтеатр – с.о. Азотовец».

ИСТОЧНИК KP.RU