В Киселевске пожарные спасли женщину из горящей квартиры
Киселевские пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Инцидент произошел накануне вечером.
О произошедшем в диспетчерскую службу сообщили соседи по многоквартирному дому. На адрес незамедлительно отправилось несколько подразделений. На момент их прибытия из квартиры на четвертом этаже уже шел дым.
-Специалисты газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой, по лестничному маршу была спасена женщина с применением специального спасательного устройства, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Женщину вывели из задымленной квартиры и передали врачам скорой помощи. Эвакуация других жильцов не понадобилась.
Вскоре сам пожар был ликвидирован. В результате него обгорели вещи и мебель на площади шесть квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU