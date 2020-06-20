2020-06-20T09:22:13+03:00
Общество

В Киселевске пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Жилище загорелась накануне вечером
Мария КОЛОСОВА
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В Киселевске пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской областиВ Киселевске пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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Киселевские пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Инцидент произошел накануне вечером.

О произошедшем в диспетчерскую службу сообщили соседи по многоквартирному дому. На адрес незамедлительно отправилось несколько подразделений. На момент их прибытия из квартиры на четвертом этаже уже шел дым.

-Специалисты газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой, по лестничному маршу была спасена женщина с применением специального спасательного устройства, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Женщину вывели из задымленной квартиры и передали врачам скорой помощи. Эвакуация других жильцов не понадобилась.

Вскоре сам пожар был ликвидирован. В результате него обгорели вещи и мебель на площади шесть квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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