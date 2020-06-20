К 300-летию Кузбасса в Междуреченске построят спорткомплекс с 25-метровым бассейном

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:32:50+03:00

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В июле 2021 года в Междуреченске планируется ввести в эксплуатацию спорткомплекс с 25-метровым бассейном. Объект строится к 300-летию Кузбасса.

Спортивный комплекс появится в Западном районе города. На его строительство будет направлено 807 миллионов рублей, в том числе 700 миллионов - из областного бюджета по госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014-2024 годы».

-Сейчас в Междуреченске работает один городской бассейн на три дорожки на базе оздоровительного центра «Солнечный». Он был построен еще в 1987 году. Сегодня бассейн переполнен, его посещают отдыхающие центра, жители города, здесь же работает детская секция плавания. По многочисленным просьбам междуреченцев было решено построить новый спорткомплекс с бассейном. При нем будет создана полноценная школа плавания, это позволит привлечь еще больше людей к водным видам спорта, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В новом комплексе будет бассейн на восемь дорожек, а также маленький бассейн для детей, универсальный спортзал, где можно проводить соревнования по борьбе, боксу, игровым видам спорта, а также хореографический, тренажерный и фитнес-залы, кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU