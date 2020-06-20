20 Июнь 2020 2020-06-20T10:46:12+03:00

В Кузбасс идут заморозки до -2 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о прогнозе погоды в ближайшие сутки. В регион идут заморозки.

В ночь на воскресенье, 21 июня по региону прогнозируется +2…+7 градусов, местами до +12. При этом местами по северу возможны заморозки до 0…-2 градуса. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Правда, в горных районах ожидается всего +11…+16.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днем местами с порывами до 13 метров. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем с грозами. Ночью и утром местами туманы, дымка.

В Кемерове ночью 21 июня прогнозируется +5…+7 градусов, днем температура повысится до +18…+20. Ожидается переменная облачность, ночью, местами пройдут кратковременные дожди, днем будет преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU