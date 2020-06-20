Кузбассовец устроил дома огород конопли и нарколабораторию

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:46:37+03:00

Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

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Житель Кузбасса организовал у себя дома огород конопли и нарколабораторию. Теперь он может лишиться свободы на 20 лет.

В январе полицейские получили информация, что 25-летний житель Прокопьевска причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задежали. У него были изъяты предназначенные для сбыта 700 граммов марихуаны и 70 граммов так называемой «соли».

-В отношении драгдилера было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что коноплю он выращивал в подвале собственного дома, а для производства синтетического наркотика приобрел специальное оборудование, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU