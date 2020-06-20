Кузбассовец устроил дома огород конопли и нарколабораторию
Житель Кузбасса организовал у себя дома огород конопли и нарколабораторию. Теперь он может лишиться свободы на 20 лет.
В январе полицейские получили информация, что 25-летний житель Прокопьевска причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задежали. У него были изъяты предназначенные для сбыта 700 граммов марихуаны и 70 граммов так называемой «соли».
-В отношении драгдилера было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что коноплю он выращивал в подвале собственного дома, а для производства синтетического наркотика приобрел специальное оборудование, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU