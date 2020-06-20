В Кузбассе закрыли торговый павильон из-за коронавируса
В Кузбассе сотрудники Роспотребнадзора закрыли торговый павильон за несоблюдение мер в связи с коронавирусом. В заведении было нарушено сразу несколько требований.
В ходе проверки выяснилось, что павильон в Осинниках на улице Кирова не выполняет комплекс мер по профилактике COVID-2019. В частности, в торговой точке использовалось дезинфицирующее средство, на которое отсутствует свидетельство о государственной регистрации, инструкция о применении, уборочный инвентарь не имеет маркировку, а у продавца отсутствует маска.
Невыполнение необходимых требований влечет за собой угрозу распространения инфекции и причинения вреда здоровью людей, в связи с чем Роспотребнадзором был составлен протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете деятельности.
Осинниковский городской суд, рассмотрев все материалы дела, постановил закрыть павильон на 30 суток.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 июня: 1 умер, 59 заболели, 30 выздоровели
Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы продолжаем рассказывать последние новости о том, что волнует всех жителей.(подробности)
Восьмой пациент скончался от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб Кузбасса опубликовал сводку по ситуации с коронавирусом в области. Стало известно, что скончался еще один пациент – уже восьмой с начала пандемии.(подробности)
В Кузбассе продлен режим повышенной готовности до 28 июня
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев продлил действия режима повышенной готовности в регионе до 28 июня. Распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса в пятницу, 19 июня.(подробности)
Какие ограничения по коронавирусу снял Сергей Цивилев 19 июня
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ослабил ограничительные меры по коронавирусу. Очередное распоряжение он подписал в пятницу, 19 июня. Итак, кому можно приступить к работе?(подробности)
Фитнес-клубы в Кузбассе смогут принимать больше посетителей
В пятницу, 19 июня, губернатор Сергей Цивилев снял ограничения в работе еще с ряда учреждений. Согласно документу, теперь фитнес-центры могут принимать больше посетителей.(подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»