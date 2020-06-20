В Кузбассе закрыли торговый павильон из-за коронавируса

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:49:42+03:00

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В Кузбассе сотрудники Роспотребнадзора закрыли торговый павильон за несоблюдение мер в связи с коронавирусом. В заведении было нарушено сразу несколько требований.

В ходе проверки выяснилось, что павильон в Осинниках на улице Кирова не выполняет комплекс мер по профилактике COVID-2019. В частности, в торговой точке использовалось дезинфицирующее средство, на которое отсутствует свидетельство о государственной регистрации, инструкция о применении, уборочный инвентарь не имеет маркировку, а у продавца отсутствует маска.

Невыполнение необходимых требований влечет за собой угрозу распространения инфекции и причинения вреда здоровью людей, в связи с чем Роспотребнадзором был составлен протокол об административном правонарушении, а также протокол о временном запрете деятельности.

Осинниковский городской суд, рассмотрев все материалы дела, постановил закрыть павильон на 30 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU