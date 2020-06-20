В Кемерове благоустроят северный въезд в город

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:01:53+03:00

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В Кемерове планируется благоустроить северный въезд в город. Это будут сделано к июлю следующего года, сообщил мэр Илья Середюк в рамках традиционного обзора «Кемерово. Неделя».

По словам главы города, через северный въезд проходит поток транспорта со стороны Анжеро-Судженска, Березовского, Мариинска, Красноярска. Ежедневно

-Трафик там очень большой. Ежедневно десятки тысяч автомобилей двигаются как на въезд, так и на выезд. Но состояние там неприглядное: пыль на обочинах, непонятные ларьки и торговые объекты, отсутствие благоустройства территории, - отметил Илья Середюк. – В связи с этим мы наметили ряд мер, направленных на обеспечение безопасности движения.

Кроме того, будут проведены индивидуальные встречи с представителями бизнеса, чтобы обсудить планы благоустройства самих зданий и прилегающих к ним территорий. В отношении выявленных незаконных объектов будет подниматься вопрос по их ликвидации.

Все работы по благоустройству должны быть выполнены к июлю следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU