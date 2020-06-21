2020-06-21T04:15:46+03:00
Общество

В Мариинске начали ремонтировать опоры моста через Транссиб

Он станет частью объезда города
Мария КОЛОСОВА
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В Мариинске начали ремонтировать опоры моста через Транссиб. Фото: Пресс-служба АПКВ Мариинске начали ремонтировать опоры моста через Транссиб. Фото: Пресс-служба АПК
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В Мариинске приступили к ремонту моста через Транссибирскую магистраль. Он станет частью масштабного проекта – объездной дороги города.

Стоимость капремонта четырехполосного автомобильного моста составит 100 миллионов рублей, которые будут выделены из бюджета области. Работы на этом объекте планируется завершить в ноябре.

-Строительство объездной магистрали вокруг Мариинска и ремонт путепровода станут двумя частями масштабного проекта дорожного строительства - революционного не только для Мариинского района, но и для всего Кузбасса. Объездная дорога откроется для движения уже в августе и разгрузит город от потока большегрузного транспорта. Осенью подрядчик завершит капитальный ремонт путепровода, который проработал без ремонта 30 лет. Ввод в строй этих двух объектов решит многолетнюю дорожную проблему Мариинского района, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Капитальный ремонт моста, который стартовал 25 мая, разбит на два этапа. На первом будет полностью разобрана проезжая часть, отремонтированы пролетные строения, заменены опорные части, отремонтированы опоры, проведены укрепительные работы по конусам. После этого будет проведена реконструкция - замена накладных тротуаров и ограждений на современные и надежные монолитные, установка новых опор освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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