Кемеровчанин побоялся потерять деньги, но все-таки потерял 260 тысяч рублей

21 Июнь 2020 2020-06-21T05:10:39+03:00

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Житель Кемерова стал жертвой лжесотрудницы банка. Злоумышленница лишила мужчину 260 тысяч рублей.

В отдел полиции Кировского района города Кемерово обратился 43-летний местный житель с заявлением о похищении денег с банковской карты.

Как выяснилось, на мобильный номер мужчины позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Женщина сообщила, что якобы была предпринята попытка несанкционированного списания денежных средств со счета мужчины. А дальше по уже известной схеме - аферистка убедила, что деньги для сохранности нужно перевести на некий «безопасный» счет. Для этого кемеровчанину было предложено назвать реквизиты банковской карты и коды доступа, полученные посредством смс-сообщений. Как только горожанин выполнил все инструкции, с его счета были списаны сбережения.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой, - сообщили у ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также против неизвестной злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU