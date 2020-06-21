2020-06-21T06:33:39+03:00
Общество

Таксист из Кузбасса подобрал карту клиента и попал под суд

Мужчина устроил шопинг за чужой счет
Екатерина РОМАНОВА
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Таксист из Кузбасса подобрал карту клиента и попал под судТаксист из Кузбасса подобрал карту клиента и попал под судФото: Екатерина РОМАНОВА
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Один из жителей областного центра, наверное, не знал, что не всякая находка принесет пользу. Особенно если это банковская карта. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

33-летний кемеровчанин подрабатывает частным извозом. В один из его рабочих дней в салон сел молодой человек. После поездки таксист обнаружил, что в салоне автомобиля лежит забытая банковская карта. Мужчина решил воспользоваться забывчивостью пассажира и не просто присвоил карту, но и потратил деньги, бывшие на чужом счете. Кемеровчанин расплатился чужой картой за 37 покупок, среди которых были продукты и алкоголь, а также заправил автомобиль.

Утром 29-летний время владелец карты обнаружил не только пропажу карты, но и смс-оповещения о совершенных покупках. Он обратился за помощью в полицию. К тому времени на счете недоставало уже порядка 37 тысяч рублей. Личность похитителя карты очень быстро установили и задержали его. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже, и после суда может лишиться свободы на срок до шести лет.

- Кузбасские полицейские напоминают, что в случае утери банковской карты необходимо незамедлительно сообщить об этом в финансовую организацию, где она была оформлена, - обращаются к кузбассовцам сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, согласно статье Гражданского кодекса Российской Федерации «Находка», нашедший вещь, в том числе денежные средства, гражданин обязан принять меры, чтобы вернуть потерянное имущество законному владельцу, либо передать это имущество на хранение сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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