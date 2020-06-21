75 человек за сутки заболели коронавирусом в Кузбассе на утро 21 июня
На утро 21 июня в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. О новых случаях заболевания сообщает областной оперативный штаб.
Как стало известно, на 11 утра 21 июня в Кузбассе зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Сейчас в инфекционных больницах региона находятся 837 человека с подтвержденным диагнозом. Все они получают квалифицированную медицинскую помощь. Также в стационарах, обсерваторах и на домашней самоизоляции находятся 8501 человек, которые прибыли из других регионов, а также контактировали с заболевшими коронавирусом.
Напомним, с момента выявления первого случая коронавируса в Кузбассе тесты на COVID-19 оказались положительными у 1352 человек. За это же время скончались восемь жителей Кузбасса, у которых был коронавирус. О смерти последнего из них, жителя Калтана, стало известно 20 июня. У мужчины развилась тяжелая форма пневмонии.
Однако есть и хорошие новости: 507 человек уже прошли курс лечения и выписаны из больниц региона. О выздоровлении 27 из них стало известно 21 июня, остальные выздоровели ранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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