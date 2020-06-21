Огромную медицинскую маску с поздравлениями сделали в Новокузнецке

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:02:45+03:00

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21 июня, в День медицинского работника, жители Новокузнецка поздравили всех тех, кто спасает жизни и оберегает здоровье жителей региона с профессиональным праздником. К их поздравлениям присоединился и глава города.

Видеоролик с ярким поздравлением, адресованным медиками, появился на странице Сергея Кузнецова в соцсетях. В честь Дня медицинского работника новокузнечане провели флешмоб и на огромной медицинской маске написали слова благодарности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786134" frameborder="0"></iframe> Глава Новокузнецка поздравил медиков с профессиональным праздником.Видео: страница Сергея Кузнецова в соцсетях

Сергей Кузнецов, говоря теплые слова благодарности всем медицинским работникам, отметил, что во все времена их труд сопряжен с большой ответственностью, а порой и с опасностью. Во время Великой Отечественной войны именно они выносили солдат с полей сражения, сутками проводили операции, выхаживали раненых в госпиталях.

Вот и сейчас наши медики вновь оказались на передовой. Рискуя своими жизнями и здоровьем они выявляют и лечат заболевших коронавирусом, не забывая при этом и про других пациентов.

- Огромное спасибо вам от лица всех новокузнечан за полную самоотдачу в работе, за спасенные жизни. Мы все перед вами в неоплатном долгу. Низкий вам поклон! – обратился глава города Новокузнецка к медикам. - Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойствия, преданности своему делу. Успехов в вашем служении людям и Отечеству. Счастья, любви, гармонии и благополучия вам и вашим семьям! С Днем медицинского работника!

ИСТОЧНИК KP.RU