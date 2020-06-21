Где произошла вспышка коронавируса в Кузбассе 21 июня

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:12:31+03:00

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Стало известно, в какой городе произошла вспышка заболевания коронавирусом в Кузбассе. Как оказалось, в одном из городов вновь массово заболели пенсионеры.

За минувшие сутки сразу 21 житель города Новокузнецка оказался в инфекционном стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19. Среди заболевших оказались 10 пожилых человек.

- Из новых заболевших 10 человек в Новокузнецке - это заболевания в ранее упоминающемся пансионате, - прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Там продлены карантинные мероприятия еще на 14 дней.

Также в ведомстве отметили, что остальные случаи заболевания по всем городам – это никак не связанные между собой люди. Напомним, на утро 21 июня в регионе зафиксирован новый «рекорд» по числу заболевших за сутки – 75 человек. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии коронавируса число заболевших в Кузбассе достигло 1352 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU