Где произошла вспышка коронавируса в Кузбассе 21 июня
Стало известно, в какой городе произошла вспышка заболевания коронавирусом в Кузбассе. Как оказалось, в одном из городов вновь массово заболели пенсионеры.
За минувшие сутки сразу 21 житель города Новокузнецка оказался в инфекционном стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19. Среди заболевших оказались 10 пожилых человек.
- Из новых заболевших 10 человек в Новокузнецке - это заболевания в ранее упоминающемся пансионате, - прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. - Там продлены карантинные мероприятия еще на 14 дней.
Также в ведомстве отметили, что остальные случаи заболевания по всем городам – это никак не связанные между собой люди. Напомним, на утро 21 июня в регионе зафиксирован новый «рекорд» по числу заболевших за сутки – 75 человек. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии коронавируса число заболевших в Кузбассе достигло 1352 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»