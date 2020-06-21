2020-06-21T08:26:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Два последних района Кузбасса сдались коронавирусу

В Кузбассе не осталось чистых от COVID-19 территорий
Екатерина РОМАНОВА
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Два последних района Кузбасса сдались коронавирусуДва последних района Кузбасса сдались коронавирусуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе не осталось ни одной территории, свободной от коронавируса. О том, что в двух последних районах выявлен COVID-19 стало известно 21 июня.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 случаев заболевания коронавирусом. Среди 75 новых случаев COVID-19 два зафиксированы в территориях, которые ранее считались свободными от коронавируса. По одному заболевшему медики выявили в Юргинском и Яйском муниципальных районах.

Отметим также, что в Юргинском муниципальном районе помимо одного заболевшего еще 91 человек находится под наблюдением медиков. Эти люди прибыли из других регионов или же могли контактировать с заболевшими коронавирусом.

В Яйском муниципальном районе одновременно с одним случаем заболевания COVID-19 еще 52 человека находятся под наблюдением медиков.

Всего же за сутки в регионе выявили 75 новых пациентов с коронавирусом. Больше всего заболевших – 21 человек – в Новокузнецке. Чуть меньше – 18 пациентов – с подтвержденным диагнозом оказались в больницах Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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