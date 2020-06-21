В каких кузбасских городах обнаружили коронавирус на утро 21 июня

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:38:33+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом. К территориям, зараженным COVID-19 добавились еще две.

Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Новокузнецке – 21 человек. При этом 10 из них – пациенты одного из частных пансионатов для пожилых людей и инвалидов. Еще 18 пациентов с COVID-19 госпитализированы в Кемерове. 13 новых заболевших выявили в Междуреченске.

Четверо заболевших за минувшие сутки кузбассовцев являются жителями Анжеро-Судженска. По три новых пациента добавилось в инфекционные больницы Ленинска-Кузнецкого, Осинников и Юрги. В Белово выявили двух заболевших коронавирусом, а в Беловском муниципальном районе – одного. Также по одному заболевшему в Кемеровском муниципальном округе, а также Ижморском, Крапивинском, Таштагольском, Тисульском, Юргинском и Яйском муинципальных районах.

Отметим, что Юргинский и Яйский муниципальные районы стали последними территориями Кузбасса, которые сдались коронавирусу. Всего же на утро 21 июня в регионе выявили 1352 случая заболевания COVID-19 с середины марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU