2020-06-21T10:15:56+03:00
Происшествия

Нуждается в помощи: женщину с белым пакетом разыскивают в Кузбассе

65-летняя женщина пропала 18 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Нуждается в помощи: женщину с белым пакетом разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Нуждается в помощи: женщину с белым пакетом разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Кузбассе вот уже третий день ведется поиск 65-летней Натальи Сосниной (Ягелло). Она вышла из дома и пропала.

С 18 июня родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и стражи порядка разыскивают 65-летнюю Наталью Соснину. Известно, что в тот день она ушла из своего дома в поселке городского типа Грамотеино Беловского городского округа, и с тех пор о пропавшей ничего не известно. На данный момент волонтеры поисково-спасательного отряда выяснили, что женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом городе региона.

Приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серо-голубые.

Была одета: синяя джинсовая куртка, черные брюки, черные сандалии.

С собой: белый пакет.

Если вам известно местонахождение Натальи Сосниной, вы видели ее после 18 июня или готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-5452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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