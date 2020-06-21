2020-06-21T11:29:09+03:00
Общество

Недовольные кузбассовцы приостановили работу углепогрузочной станции

О ситуации в кузбасском поселке рассказал замгубернатора Андрей Панов
Екатерина РОМАНОВА
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Недовольные кузбассовцы приостановили работу углепогрузочной станцииНедовольные кузбассовцы приостановили работу углепогрузочной станцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Непростая ситуация сложилась в кузбасском поселке Тайжина. Здесь местные жители перекрыли проходящую через поселок дорогу, чтобы не пускать по ней машины с углем.

О том, как развивалась ситуация и к чему пришли угольщики и жители поселка, рассказал замгубернатора по промышленности Андрей Панов. Как оказалось, АО «СУПК» начало работу в апреле 2019 года, при этом угольдо пунктов погрузки доставляли по частично построенной технологической дороги с выездом на дороги общего пользования. До конца 2019 года предприятие должно было построить технологическую дорогу в объезд поселка, однако вместо обещанных 32 километров дороги от разреза до углепогрузочной станции выстроили лишь 14,7 километра, а невыполненные обязательства объяснили падением доходов из-за кризиса на мировом угольном рынке.

- Жителей поселка вопросы мирового кризиса волнуют мало, когда каждый день у них под окнами идет крупнотоннажная техника, груженая углем, - справедливо заметил замгубернатора Андрей Панов на своей странице в соцсетях. - Сейчас АО «СУПК» приостановило свою деятельность. Угольщики на следующей неделе начнут ремонт проходящей через Тайжина дороги. Чтобы раз и навсегда решить вопрос с перевозкой угля по дорогам общего пользования, АО «СУПК» продолжит строительство дороги. Для этого, по информации предприятия, взят кредит, и в 2020 планируется достроить технологическую дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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