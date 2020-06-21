Солнышко и туманы: какой будет погода в Кузбассе 22 июня
Какой будет погода в понедельник, 22 июня? Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.
В ночь на 22 июня температура воздуха в Кузбассе опустится до +3…+8 градусов. Ночью по югу пройдут кратковременные дожди, а к утру опустятся туманы. Скорость южного ветра может достигать 4-9 метров в секунду.
В Кемерове ночью уличные термометры покажут от пяти до семи градусов тепла, но уже днем воздух прогреется до +20…+22. Вероятность осадков будет невелика, однако облака то и дело будут набегать на небо.
Впрочем, переменная облачность ожидается на территории всего региона. При этом разбег температуры возможен от +17 до +22 градусов.
Отметим также, что затянутое тучами небо помешало в воскресенье, 21 июня, в полной мере насладиться частным солнечным затмением, которое можно было наблюдать в Кузбассе. Видны были лишь нечеткие очертания солнца в редкие секунды просветления неба.
ИСТОЧНИК KP.RU
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