21 Июнь 2020 2020-06-21T12:01:44+03:00

Солнышко и туманы: какой будет погода в Кузбассе 22 июня Фото: Екатерина РОМАНОВА

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день наступающей недели

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Какой будет погода в понедельник, 22 июня? Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на 22 июня температура воздуха в Кузбассе опустится до +3…+8 градусов. Ночью по югу пройдут кратковременные дожди, а к утру опустятся туманы. Скорость южного ветра может достигать 4-9 метров в секунду.

В Кемерове ночью уличные термометры покажут от пяти до семи градусов тепла, но уже днем воздух прогреется до +20…+22. Вероятность осадков будет невелика, однако облака то и дело будут набегать на небо.

Впрочем, переменная облачность ожидается на территории всего региона. При этом разбег температуры возможен от +17 до +22 градусов.

Отметим также, что затянутое тучами небо помешало в воскресенье, 21 июня, в полной мере насладиться частным солнечным затмением, которое можно было наблюдать в Кузбассе. Видны были лишь нечеткие очертания солнца в редкие секунды просветления неба.

ИСТОЧНИК KP.RU