Грузовой автомобиль с прицепом загорелся в Кузбассе

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:43:42+03:00

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Грузовой автомобиль, перевозивший груз, пострадал от огня в Кузбассе. Тушить пожар пришлось не только сотрудникам МЧС, но и добровольным пожарным.

Сигнал о том, что горит частный грузовой автомобиль в поселке Заозерный Юргинского района, поступил на пульт диспетчера утром в воскресенье, в 07.15. Две единицы техники и пять человек тут же выехали на место ЧП, одновременно с этим передав сигнал добровольным пожарным. Ближайшая пожарная часть от места, где горел грузовик с прицепом, находится в 10 километрах, поэтому первыми на место ЧП прибыли добровольцы.

- На момент их прибытия горел прицеп автомобиля открытым пламенем. Добровольцы до приезда профессиональных пожарных локализовали и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться на большую площадь, - сообщает пресс-0служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Прибывшие на место сотрудники МЧС России провели проливку транспортного средства.

Тем не менее, огонь успел причинить вред и автомобилю, и грузу, который находился в нем: прицеп и то, что в нем находилось, обгорел на площади пять квадратных метров. К счастью, пострадавших в результате пожара нет.

Предварительно установлена и причина пожара: с большой долей вероятности, возгорание произошло из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU