2020-06-21T13:49:37+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса поздравил медработников с профессиональным праздником

Сергей Цивилев поблагодарил всех причастных к медицине за добрые сердца и служение делу
Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор Кузбасса поздравил медработников с профессиональным праздником. ФОТО: пресс-служба АПКГубернатор Кузбасса поздравил медработников с профессиональным праздником. ФОТО: пресс-служба АПК
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21 июня – День медицинского работника. С профессиональным праздником всех, кто борется за жизни и здоровье кузбассовцев, поздравил Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса, говоря теплые слова в адрес медицинских работников, отметил, что 2020 год стал проверкой на прочность для всех жителей региона и особенно тех, кто трудится в сфере здравоохранения. Сергей Цивилев поблагодарил их за оперативную слаженную работу в сложных условиях, за работу, которая не прекращается ни на минуту и благодаря которой спасены жизни и здоровье жителей региона.

- Хочу, чтобы теплые слова в этот день дошли до каждой медсестры, каждого водителя скорой помощи, каждого фельдшера, врача и всей команды кузбасских медиков, которые стоят сегодня на передовой, - написал на своей странице в соцсетях Сергей Цивилев. - Ваш труд особенный, и вы тоже особенные, ваша миссия — хранить человеческую жизнь. Вам бывает очень непросто, работа отнимает много сил и энергии, иногда времени на личную жизнь совсем не остается. Спасибо вам за профессионализм, за ваши добрые сердца и честное служение делу. С праздником! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

ИСТОЧНИК KP.RU

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