2020-06-21T14:21:41+03:00
Общество

Кузбассовцев приглашают присоединиться к общероссийской «Минуте молчания»

Акция пройдет 22 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцев приглашают присоединиться к общероссийской «Минуте молчания»Кузбассовцев приглашают присоединиться к общероссийской «Минуте молчания»Фото: Екатерина РОМАНОВА
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22 июня 2020 года кузбассовцы смогут присоединиться к общероссийской акции «Минута молчания».

Общероссийская акция «Минута молчания» пройдет в Кузбассе 22 июня. На короткое время в городах приостановится повседневная жизнь, стихнут разговоры, и кузбассовцы почтят минутой молчания память тех, кто ценой своих жизней боролся за победу в Великой Отечественной войне.

«Минута молчания» начнется в одно и то же время по всей стране. В Кузбассе это произойдет в 16.15. В это время на радио, в общественных местах, из динамиков, расположенных у остановочных павильонов, в торговых центрах зазвучит голос Игоря Кириллова, советского и российского теле- и радиоведущего. Именно он даст старт минуте молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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