2020-06-22T03:20:17+03:00
Происшествия

Невысокий мужчина пропал в лесу в Кузбассе

Его разыскивают уже две недели
Екатерина РОМАНОВА
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Невысокий мужчина пропал в лесу в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Невысокий мужчина пропал в лесу в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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На протяжении вот уже двух недель в Кузбассе разыскивают 40-летнего жителя Кемеровского района. По данным поисковиков, мужчина ушел в лес и не вернулся.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», стражи порядка, родные и близкие вот уже две недели разыскивают 40-летнего Анатолия Бучнева. 7 июня 2020 года мужчина ушел из своего дома в деревне Тебеньково в лес, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. На связь с родственниками мужчина также не выходит.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

В день исчезновения был одет: в черную ветровку, черные спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги, черную кепки.

Волонтеры делают особый акцент на то, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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