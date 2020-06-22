Невысокий мужчина пропал в лесу в Кузбассе
На протяжении вот уже двух недель в Кузбассе разыскивают 40-летнего жителя Кемеровского района. По данным поисковиков, мужчина ушел в лес и не вернулся.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», стражи порядка, родные и близкие вот уже две недели разыскивают 40-летнего Анатолия Бучнева. 7 июня 2020 года мужчина ушел из своего дома в деревне Тебеньково в лес, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. На связь с родственниками мужчина также не выходит.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
В день исчезновения был одет: в черную ветровку, черные спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги, черную кепки.
Волонтеры делают особый акцент на то, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU