Кузбассовцы зажигают Свечи памяти

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:11:46+03:00

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В День памяти и скорби по уже сложившейся традиции стартует акции «Свеча памяти». 2020 год не стал исключением. Вечером 21 июня памятные свечи у Мемориала Славы зажег губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Традиционно свечи и лампады кузбассовцы зажигают в мемориалов и памятников, посвященных тем, кто воевал за мирное небо над головой в годы Великой Отечественной войны. Вечером 21 июня, акция проходила у Мемориала Славы в Кемерове, и одним из ее участников стал губернатор Сергей Цивилев.

- В этом году «Свеча памяти» также проходит в режиме онлайн. Виртуальную свечу можно зажечь на сайте акции деньпамяти.рф, - отметил губернатор на своей странице в социальных сетях. - Средства от приобретения каждой виртуальной свечи будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU