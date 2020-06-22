Дерзкий новокузнечанин ограбил ювелирный бутик

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:31:28+03:00

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Вместо золотой цепочки один из жителей Новокузнецка теперь носит наручники. Мужчина ограбил ювелирный бутик, и вскоре понесет наказание.

25-летний житель Новокузнецка в мае 2020 года пришел в один из ювелирных бутиков Новокузнецка. Он долго рассматривал ювелирные изделия. Вскоре продавец отвлеклась на работу с другим покупателем, и злоумышленник тут же воспользовался этим. Уличив момент, когда на него никто не обращал внимания, он взял с прилавка золотую цепь ценой 9,3 тысячи рублей, а потом убежал из магазина. Позже цепочку мужчина сдал в ломбард.

Директор бутика обратился за помощью в полицию, и вскоре личность злоумышленника установили. Как оказалось, у горожанина уже имеются неоднократные судимости, а в скором времени его «послужной список» пополнится еще одной.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU