Руководитель предприятия из Кузбасса присвоил деньги и купил колонки

22 Июнь 2020 2020-06-22T06:24:31+03:00

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Бывший руководитель транспортного предприятия станции Топки присвоил и растратил 97 тысяч рублей. Теперь ему предстоит выплатить штраф, вдвое превышающий эту сумму.

37 летний мужчина, будучи одним из руководителей станции Топки должен был приобрести необходимые детали. Деньги для этого зачислили на подотчетную карту, однако мужчина решил присвоить их. Часть средств он перевел на лицевой счет, а потом потратил их на оплату мобильной связи, покупку продуктов и приобретение ноутбука, мобильного телефона и акустических колонок. А для того, чтобы скрыть недостачу, к финансовому отчету приложил товарные чеки. Вот только информация о наименовании и стоимости приобретенных деталей не соответствовала действительности.

Когда стало известно о растрате, оказалось, что мужчина трижды присваивал деньги по этой схеме - с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Ущерб превысил 97 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого следователи Кузбасского ЛУ МВД России возбудили уголовное дело о растрате, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

Вину экс-руководитель железнодорожного предприятия признал, а наличие на иждивении маленьких детей смягчило наказание. Суд приговорил бывшего руководителя к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU