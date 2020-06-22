2020-06-22T06:35:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Междуреченска просят не ездить в Новокузнецк из-за коронавируса

С таким призывом обратился мэр города
Екатерина РОМАНОВА
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Жителей Междуреченска просят не ездить в Новокузнецк из-за коронавирусаЖителей Междуреченска просят не ездить в Новокузнецк из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Междуреченске за все время пандемии коронавируса выявили 109 случаев заболевания коронавирусом. При этом о новых 13 заболевших горожанах стало известно 21 июня.

Глава Междуреченска попросил горожан поберечься, чтобы не попасть в список заболевших. Он отметил, что с начала пандемии у 109 междуреченцев диагностировали COVID-19, из них 60 человек до сих пор находятся в инфекционных больницах Новокузнецка – именно туда отправляют заболевших.

- Не попасть в этот список очень просто. Потерпеть с обновлением гардероба и не выезжать в Новокузнецк. Стараться больше ходить пешком, не пользоваться автобусами, - обратился в соцсетях к горожанам мэр Междуреченска Владимир Чернов.

Глава города призвал пореже гулять в парках, не здороваться за руку, следить за гиеной, носить маску и регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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