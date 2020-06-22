44 человека заболели коронавирусом в Кузбассе на утро 22 июня

22 Июнь 2020 2020-06-22T07:19:01+03:00

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За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом. Так, по данным оперативного штаба, диагноз COVID-19 поставлен еще 44 кузбассовцам.

На утро 22 июня в Кузбассе медики выявили 44 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 1396 человек. В инфекционных стационарах сейчас находятся 874 пациентов, у которых тесты на COVID-19 оказались положительными.

Одновременно с этим есть и случаи выздоровления: сразу семь пациентов, которые вылечились от коронавируса, покинули больничные стены. Таким образом, с середины марта от коронавируса вылечились 512 человек.

— В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7927 человек, - сообщает оперативный штаб.

Отметим также, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, осталось прежним: восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU