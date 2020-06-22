Где больше всего заболевших коронавирусом на 22 июня в Кузбассе

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:24:31+03:00

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На утро 22 июня кузбасские медики выявили 44 новых случая заболевания коронавирусом. Большая часть из них – в одном из городов на юге Кузбасса.

Из 44 новых случаев COVID-19, которые диагностированы за минувшие сутки в Кузбассе, почти половина приходится на Междуреченск. Именно здесь врачи выявили сразу 16 заболевших. Чуть меньше случаев врачи выявили у кемеровчан: здесь коронавирус диагностировали у 12 горожан. Кроме того, пять человек, у которых тесты на коронавирус оказались положительными, живут в Таштагольском муниципальном районе.

В Новокузнецке – четверо новых заболевших, а в Промышленновском муниципальном округе – двое. По одному пациенту с коронавирусом выявили в Анжеро-Судженске, Белове, Гурьевском муниципальном районе, Кемеровском и Тяжинском муниципальных округах.

Всего же на утро 22 июня в Кузбассе зафиксировано 1396 случаев заболевания. 514 человек уе выздоровели, а 874 кузбассовца продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 7927 человек.

Напомним, накануне глава Междуреченска, Владимир Чернов, призвал горожан избегать мест массового скопления людей, а также отказаться от поездок в Новокузнецк.

ИСТОЧНИК KP.RU