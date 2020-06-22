2020-06-22T09:17:34+03:00
Общество

Добиваться безопасного тротуара у школы кемеровчанам пришлось через суд

На это потребовалось больше года
Екатерина РОМАНОВА
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Добиваться безопасного тротуара у школы кемеровчанам пришлось через судДобиваться безопасного тротуара у школы кемеровчанам пришлось через судФото: Екатерина РОМАНОВА
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Для того, чтобы перейти дорогу на улице Нахимова около школы, горожанам нужно было выполнить настоящий квест: здесь не было безопасного тротуара. И лишь вмешательство прокуратуры помогло исправить это, хоть и не сразу.

Отсутствие безопасного тротуара для подхода к светофору у дороги, что неподалеку от школы в Рудничном районе Кемерова обнаружили во время прокурорской проверки в феврале 2019 года. прокурор Рудничного района обратился в суд и потребовал обязать администрацию города оборудовать безопасный подход к светофору.

Суд удовлетворил это требование, и уже к сентябрю 2019 года пешеходный переход должен был стать безопасным. Однако этого не произошло – это выяснилось во время следующей проверки. Тогда за дело взялись судебные приставы, которым направили исполнительный лист. Лишь после этого дело сдвинулось с мертвой точки.

- В настоящий момент тротуар для подхода к светофору оборудован в соответствии с требованиями законодательства, иск прокуратуры района исполнен в полном объеме,- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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