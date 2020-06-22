2020-06-22T10:57:28+03:00
Происшествия

Рабочий сорвался с крыши в кузбасском городе

Мужчина не выжил после падения
Екатерина РОМАНОВА
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Рабочий сорвался с крыши в кузбасском городеРабочий сорвался с крыши в кузбасском городеФото: Кирилл ЧАЩИН
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21 июня во время работ на крыше в кузбасском городе погиб один из рабочих. О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы.

В воскресенье, 21 июня, на крыше одной из многоэтажек кузбасского города Полысаево проводились ремонтные работы. В какой-то момент один из рабочих сорвался вниз. Очевидцы уверяют, что причиной падения могла стать мокрая от прошедшего дождя поверхность крыши. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В региональном Следственном управлении СК РФ подтвердили факт произошедшего.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, которая должна установить причины и обстоятельства случившегося, - отметили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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