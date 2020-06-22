Рабочий сорвался с крыши в кузбасском городе
21 июня во время работ на крыше в кузбасском городе погиб один из рабочих. О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы.
В воскресенье, 21 июня, на крыше одной из многоэтажек кузбасского города Полысаево проводились ремонтные работы. В какой-то момент один из рабочих сорвался вниз. Очевидцы уверяют, что причиной падения могла стать мокрая от прошедшего дождя поверхность крыши. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В региональном Следственном управлении СК РФ подтвердили факт произошедшего.
- В настоящее время проводится доследственная проверка, которая должна установить причины и обстоятельства случившегося, - отметили в пресс-службе ведомства. – По результатам проверки будет принято решение.
ИСТОЧНИК KP.RU