2020-06-22T12:43:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ посвятил вторую отраслевую агросессию развитию российского птицеводства

Россельхозбанк продолжает серию встреч по актуальным вопросам развития АПК
Яков КРЫМСКИЙ
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Темой второй стратегической агросессии стали тенденции и перспективы отечественного птицеводства.

«Цель нашей встречи — помочь бизнесу перестроиться в условиях кризиса, найти новые точки роста. РСХБ как опорный банк АПК смотрит на птицеводческую отрасль с позиции устойчивого развития всего сельского хозяйства: обеспечения достаточного объема продовольствия, сохранения занятости и, конечно, финансовой устойчивости наших заемщиков», — такими словами Борис Листов приветствовал участников агросессии. Председатель Правления Россельхозбанка также призвал найти сбалансированные решения по поддержке отрасли и отметил, что за последние 10 лет Банк вложил в развитие российского птицеводства 400 миллиардов рублей.

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