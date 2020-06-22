Жительница Кузбасса грабила магазины ради косметики и еды

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:49:28+03:00

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Молодая жительница города Белово раз за разом совершала преступления – похищала в магазинах еду и косметику. За это ее отправили в колонию.

Администраторы сразу нескольких сетевых магазинов города Белово обратились в полицию с заявлениями о том, что к ним раз за разом наведывается некая женщина, которая похищает продукты питания и средства для ухода за телом. Установить личность похитительницы помогли камеры наблюдения – ею оказалась 29-летняя местная жительница, которая уже подвергалась административному наказанию. Оказалось, что она 43 раза крала из магазинов еду и косметику – в общей сложности на 26 тысяч рублей.

- Следствием установлено, что безработная местная жительница похищала товары, а затем продавала их прохожим на улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. – В настоящее время материалы многоэпизодного уголовного дела направлены в Беловский городской суд. В качестве максимального наказания санкции статей обвинения предусматривают 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU