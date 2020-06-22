2020-06-22T13:32:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В каком возрасте больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе

Сводку опубликовал оперативный штаб
Мария КОЛОСОВА
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В каком возрасте больше всего заболевших коронавирусом в КузбассеВ каком возрасте больше всего заболевших коронавирусом в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В оперативном штабе области рассказали о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе. Напомним, что всего с начала марта уже заразился 1396 человек.

Согласно официальной статистике, больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет - 523 человека. В возрасте от 46 до 60 лет заболели 376 человек, в возрасте от 31 года до 45 лет - 297 человек. Еще 109 заболевших оказались в возрастной группе от 18 до 30 лет. Кроме того, коронавирусом заболело 86 детей от 1 года до 17 лет. В возрасте младше года зафиксировано пять случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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