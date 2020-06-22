2020-06-22T14:07:02+03:00
Общество

В Кузбассе пьяный водитель стал причиной смерти сестры

Женщина погибла в ДТП
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе пьяный водитель стал причиной смерти сестрыВ Кузбассе пьяный водитель стал причиной смерти сестрыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кузбассе по вине пьяного водителя в ДТП погибла его сестра. Мужчина врезался в бетонную опору ЛЭП.

Инцидент произошел в Топкинском районе. Как было установлено в ходе следствия, 42-летний водитель пьяным сел за руль ВАЗ-2110, водительского удостоверения у него не было.

На автодороге Шишино – Усть-Сосново – Бархатово мужчина не справился с управлением, съехал на обочину и взрезался в бетонную опору линии электропередач. В результате аварии его 48-летняя сестра, находившаяся на пассажирском сидении, получила травмы и скончалась на месте. Еще один пассажир, который был в салоне, получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

-Следователем была собрана доказательственная база, свидетельствующая о том, что автоавария стала следствием нарушения нескольких пунктов Правил дорожного движения водителем ВАЗа, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Суд счел вину фигуранта доказанной.

В качестве наказания мужчине дали четыре с половиной года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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