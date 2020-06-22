В Кузбассе пьяный водитель стал причиной смерти сестры
В Кузбассе по вине пьяного водителя в ДТП погибла его сестра. Мужчина врезался в бетонную опору ЛЭП.
Инцидент произошел в Топкинском районе. Как было установлено в ходе следствия, 42-летний водитель пьяным сел за руль ВАЗ-2110, водительского удостоверения у него не было.
На автодороге Шишино – Усть-Сосново – Бархатово мужчина не справился с управлением, съехал на обочину и взрезался в бетонную опору линии электропередач. В результате аварии его 48-летняя сестра, находившаяся на пассажирском сидении, получила травмы и скончалась на месте. Еще один пассажир, который был в салоне, получил травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
-Следователем была собрана доказательственная база, свидетельствующая о том, что автоавария стала следствием нарушения нескольких пунктов Правил дорожного движения водителем ВАЗа, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Суд счел вину фигуранта доказанной.
В качестве наказания мужчине дали четыре с половиной года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU