В Кемерове приступают к ремонту Соснового бульвара
В Кемерове в ночь на вторник, 23 июня, начнет ремонт Соснового бульвара в Рудничном районе. Об этом сообщает администрация города.
Работы будут проводиться на участке от дома №8 по Сосновому бульвару до улицы Терешковой.
Скорость движения на участке будет ограничена до 40 километров в час
-Кроме того, на объекте ремонта будут обустроены карманы для заезда автотранспорта и остановочные площадки. По нечетной стороне подрядная организация обновит участки тротуаров, - добавили в мэрии.
В связи с проводимыми работами скорость транспорта на участке будет ограничена до 40 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU