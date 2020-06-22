2020-06-22T14:55:50+03:00
Общество

В Кемерове приступают к ремонту Соснового бульвара

Работы начнутся в ночь на 23 июня
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове приступают к ремонту Соснового бульвараВ Кемерове приступают к ремонту Соснового бульвараФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове в ночь на вторник, 23 июня, начнет ремонт Соснового бульвара в Рудничном районе. Об этом сообщает администрация города.

Работы будут проводиться на участке от дома №8 по Сосновому бульвару до улицы Терешковой.

Скорость движения на участке будет ограничена до 40 километров в час

Скорость движения на участке будет ограничена до 40 километров в час

-Кроме того, на объекте ремонта будут обустроены карманы для заезда автотранспорта и остановочные площадки. По нечетной стороне подрядная организация обновит участки тротуаров, - добавили в мэрии.

В связи с проводимыми работами скорость транспорта на участке будет ограничена до 40 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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