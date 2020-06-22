2020-06-22T15:45:35+03:00
Общество

Военный эшелон отправился из Новокузнецка по Кузбассу

Всего «Поезд Победы» сделает три остановки [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Военный эшелон отправился из Новокузнецка по Кузбассу. ФОТО: пресс-служба администрации города НовокузнецкаВоенный эшелон отправился из Новокузнецка по Кузбассу. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка
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Постукивание колес на стыках рельсов, характерное шипение и – гудок паровоза, тянущего за собой два вагона-теплушки и открытую платформу. Такой необычный состав прибыл утром 22 июня в Новокузнецк.

Военный эшелон отправился из Новокузнецка по Кузбассу.ВИДЕО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

И вот уже новокузнечане, пришедшие в это утро на вокзал, оказались не на современном перроне, а на том, где в сороковые годы ХХ века жители Сталинска прощались с родными и любимыми, провожая их на фронт. А сами оставались, чтобы в прямом смысле ковать победу в тылу.

Но сегодня, спустя 79 лет после начала Великой Отечественной войны, паровоз, чей гудок тревожно раздавался в воздухе, не увозил горожан, а наоборот - привез артистов. Именно они воссоздали атмосферу военного времени, исполнили любимые песни о войне, и каждый ощутил себя частью истории нашей огромной страны.

Военный эшелон отправился из Новокузнецка по Кузбассу. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Военный эшелон отправился из Новокузнецка по Кузбассу. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

Отметим также, что основная идея акции, по словам организаторов, - реконструкция встречи военного эшелона с солдатами, вернувшимися на Родину с Победой после окончания войны.

Во время путешествия поезд сделает еще две остановки: 23 июня в 11 часов его будут встречать на железнодорожном вокзале города Белово, а 24 июня – в Кемерове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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