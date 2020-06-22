В Кузбассе разрешили работу ресторанов и кафе

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:10:45+03:00

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С 25 июня в Кузбассе снимается еще ряд ограничений, которые вводились в связи с пандемией коронавируса. один из пунктов снятия ограничений касается работы ресторанов, кафе и прочих пунктов общепита.

Уже с 25 июня жители Кузбасса смогут беспрепятственно посещать кафе, рестораны и другие организации общественного питания. Единственное исключение составляют те, которые расположены в зданиях торгово-развлекательных центров.

Однако ряд ограничений все-таки остается. Так, количество посетителей не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест. Руководство обязано обеспечить контроль температуры тела работников и их возможность обрабатывать руки антисептическими растворами. Также все сотрудники ресторанов и кафе обязаны носить маски или респираторы и перчатки. Помимо обязательного регулярного проветривания и обеззараживания воздуха в помещениях в обеденных залах обязаны проводить влажную уборку. Кроме того, на время придется отказаться от привычных томиков меню: пока в ресторанах, кафе и барах можно будет использовать лишь одноразовые.

Есть ограничения и по размещению столов.

- Столы должны располагаться с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, обеспечение рассадки за стол не более 1-2 человек. Исключение для членов одной семьи либо сопровождающих, - говорится в распоряжении.

Напомним, с 18 мая в регионе стали постепенно открываться летние кафе и веранды, правда, не во всех города.

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ИСТОЧНИК KP.RU