Детские площадки вновь заработают в Кузбассе

23 Июнь 2020 2020-06-23T03:20:24+03:00

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Совсем скоро дети в кузбасских городах и территориях вновь смогут беспрепятственно играть на детских площадках. Решение о частичном снятии ограничений 22 июня подписал Сергей Цивилев.

С 25 июня в Кузбассе снимается ряд ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Среди прочих послаблений – разрешение на работу детских игровых площадок на открытом воздухе – в том числе и тех, которые расположен во дворах многоквартирных домов. Для того, чтобы дети могли играть безопасно для своего здоровья, все площадки должны регулярно обрабатываться.

«Обеспечить проведение обработки оборудования детских игровых площадок в ночное время с применением разрешенных в установленном порядке дезинфицирующих средств вирулицидного действия», - так говорится в распоряжении, которое подписал 22 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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ИСТОЧНИК KP.RU