23 Июнь 2020 2020-06-23T06:06:58+03:00

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Из-за непогоды, которая царила в Кузбассе 21 июня, жителям региона не удалось увидеть частное солнечное затмение во всей его красе. Но благодаря современным технологиям кузассовцы могут наблюдать за затмением из космоса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="600" height="336" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786468" frameborder="0"></iframe> Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса.Видео: твиттер Роскосмоса

На кадрах, которые сделал российский космический аппарат «ЭлекторЛ №2» с высоты 36 тысяч километров, запечатлено, как по поверхности Луны проходит тень от кольцевого солнечного затмения. Совсем немного эта тень задела и Кузбасс: у нас в регионе Луна закрывала солнечный диск примерно на 15-20 процентов. Центр же затмения находился в Южной Азии. Кадры с красивым зрелищем на своей странице в твиттере разместил Роскосмос.

Напомним, из-за облачности, которая была в Кузбассе около полудня 21 июня, разглядеть затмение было очень сложно. Лишь в те редкие минуты, когда облака немного рассеивались, кузбассовцам было видно «откушенное» Луной Солнце.

Следующее затмение будет видно на территории Кузбасса лишь в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU