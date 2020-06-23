Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса
Из-за непогоды, которая царила в Кузбассе 21 июня, жителям региона не удалось увидеть частное солнечное затмение во всей его красе. Но благодаря современным технологиям кузассовцы могут наблюдать за затмением из космоса.
Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса.Видео: твиттер Роскосмоса
На кадрах, которые сделал российский космический аппарат «ЭлекторЛ №2» с высоты 36 тысяч километров, запечатлено, как по поверхности Луны проходит тень от кольцевого солнечного затмения. Совсем немного эта тень задела и Кузбасс: у нас в регионе Луна закрывала солнечный диск примерно на 15-20 процентов. Центр же затмения находился в Южной Азии. Кадры с красивым зрелищем на своей странице в твиттере разместил Роскосмос.
Напомним, из-за облачности, которая была в Кузбассе около полудня 21 июня, разглядеть затмение было очень сложно. Лишь в те редкие минуты, когда облака немного рассеивались, кузбассовцам было видно «откушенное» Луной Солнце.
Следующее затмение будет видно на территории Кузбасса лишь в 2021 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU