2020-06-23T06:06:58+03:00
Общество

Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса

Тень от Луны закрыла землю [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса. . ФОТО: кадр видео РоскосмосаКузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса. . ФОТО: кадр видео Роскосмоса
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Из-за непогоды, которая царила в Кузбассе 21 июня, жителям региона не удалось увидеть частное солнечное затмение во всей его красе. Но благодаря современным технологиям кузассовцы могут наблюдать за затмением из космоса.

Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса.Видео: твиттер Роскосмоса

На кадрах, которые сделал российский космический аппарат «ЭлекторЛ №2» с высоты 36 тысяч километров, запечатлено, как по поверхности Луны проходит тень от кольцевого солнечного затмения. Совсем немного эта тень задела и Кузбасс: у нас в регионе Луна закрывала солнечный диск примерно на 15-20 процентов. Центр же затмения находился в Южной Азии. Кадры с красивым зрелищем на своей странице в твиттере разместил Роскосмос.

Напомним, из-за облачности, которая была в Кузбассе около полудня 21 июня, разглядеть затмение было очень сложно. Лишь в те редкие минуты, когда облака немного рассеивались, кузбассовцам было видно «откушенное» Луной Солнце.

Следующее затмение будет видно на территории Кузбасса лишь в 2021 году.

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Всего через пять дней жители увидят солнечное затмение, но не полное, а частное. Во сколько оно начнется и как разглядеть «откушенное» солнце? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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