2020-06-23T05:26:18+03:00
Общество

В каких условиях пройдут праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой Победы

Распоряжение о проведении праздника подписал губернатор
Екатерина РОМАНОВА
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В каких условиях пройдут праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой ПобедыВ каких условиях пройдут праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой ПобедыФото: Екатерина РОМАНОВА
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Праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой Победы пройдут 24 июня во всех 34 муниципальных округах Кузбасса. При этом в четырех из них состоятся торжественные прохождения техники и парадных расчетов.

Распоряжение о проведении торжественных мероприятий в честь 75-ой годовщины Великой Победы подписал губернаторы Сергей Цвилев. Мероприятия намечены на 24 июня и будут проходить во всех городах и районах Кузбасса. А по улицам Кемерова, Новокузнецка, Юрги и Белова пройдет техника и парады расчетов.

В Новокузнецке, Белове и Юрге торжественное прохождение техники и парадных расчетов стартуют в 10.00, а в Кемерове – в 14.00. Начало торжественных мероприятий в других городах также запланировано на 10.00.

- В годовщину Парада Победы 1945 года мы почтим память погибших и низко поклонимся всем, кто приближал Победу, - сказал Сергей Цивилев.

Состоится в этот день и акция «Лучи Победы». Она начнется в 22.45 в 25 муниципальных округах. Во время акции с помощью прожекторов осветят памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, а затем направят лучи прожекторов в небо. Кроме того, в 23.00 состоятся праздничные салюты в 28 муниципальных округах.

Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, все улицы и площади дважды продезинфицируют, во всех местах, где будут находиться люди, установят емкости с антисептиками и раз в два часа будут санобработку.

Также в распоряжении Сергея Цивилева говорится о том, что в торжественном прохождении будут участвовать только организованные группы войсковых частей, а расстояние между этими группами должно составлять порядка 3-4 метров. При этом летние кафе и веранды по пути следования торжественных прохождений техники и парадных расчетов будут закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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