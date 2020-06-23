В Кемерове иномарка протаранила столб
В Кемерове в понедельник, 22 июня, случилось ДТП на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Октябрьского. Здесь иномарка протаранила фонарный столб недалеко от остановки общественного транспорта.
Фотографии с места события были опубликованы очевидцами в соцсети Instagram. В результате аварии автомобиль был серьезно поврежден. На кадрах видно, что смята передняя часть машины. В итоге иномарку увезли на автоэвакуаторе.
Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Они установят ее причину, а также узнают, в каком состоянии был водитель автомобиля.
В Кемерове иномарка протаранила столб/ фото:Instagram/dtp_kuzbass
ИСТОЧНИК KP.RU