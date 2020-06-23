23 Июнь 2020 2020-06-23T05:41:01+03:00

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В Кемерове в понедельник, 22 июня, случилось ДТП на пересечении улицы Волгоградской и проспекта Октябрьского. Здесь иномарка протаранила фонарный столб недалеко от остановки общественного транспорта.

Фотографии с места события были опубликованы очевидцами в соцсети Instagram. В результате аварии автомобиль был серьезно поврежден. На кадрах видно, что смята передняя часть машины. В итоге иномарку увезли на автоэвакуаторе.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Они установят ее причину, а также узнают, в каком состоянии был водитель автомобиля.

В Кемерове иномарка протаранила столб/ фото:Instagram/dtp_kuzbass

ИСТОЧНИК KP.RU