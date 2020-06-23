2020-06-23T06:05:53+03:00
Происшествия

Ушедший в лес кузбассовец погиб

Об этом сообщили волонтеры
Лия Гараева
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Ушедший в лес кузбассовец погибУшедший в лес кузбассовец погибФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Кемеровской области нашли мертвым мужчину, который ушел в лес. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Погибшим оказался 5-летний житель Кемеровского района. Он ушел в лес 21 июня и не вернулся. Его родные и близкие не могли с ним связаться и попросили о помощи. О том, что мужчина был найден, волонтеры написали на официально странице в соцсети «Вконтакте» спустя сутки.

- Найден, погиб! Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего!— сообщили представители поисково-спасательного отряда.

В настоящее время продолжаются поиски другого 40-летнего мужчины. Он также ушел в лес и больше не выходил на связь. Подробности читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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