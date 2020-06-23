В кузбасской деревне постройку тушили 17 пожарных

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:44:27+03:00

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В Кубассе в деревне загорелась надворная постройка. В результате 17 пожарных тушили огонь, который распространился на 100 квадратных метров.

Пожар случился в ночь на 23 июня в деревне Тебеньковка Кемеровского района. Сигнал о возгорании на улице Кедровой поступил диспетчеру примерно в четыре часа утра.

На место происшествия выехали пять специально-оборудованных машин, в которых были 17 работников МЧС. По приезду они увидели, что постройка горит открытым пламенем, и огонь уже может перекинуться на соседние здания. Полностью ликвидировать возгорание удалось только примерно к пяти часам утра.

- В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи и обрушилась обрешетка крыши на всей площади. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства, при которых случился пожар. Также им предстоит установить, что именно послужило его причиной.

ИСТОЧНИК KP.RU