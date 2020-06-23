23 Июнь 2020 2020-06-23T07:29:08+03:00

В Кузбассе еще 28 человек заболели коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По последним данным на 23 июня в Кемеровской области еще на 28 человек выросло количество заболевших коронавирусом. Всего на сегодняшний день в инфекционных больницах лечатся 873 больных.

По данным оперативного штаба за последние сутки вылечились 29 человек, их уже выписали. Всего в Кемеровской области выздоровело 543 человека.

Сейчас в Кузбассе в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8895 человек.

Более подробная информация о ситуации с коронавирусом на территории нашей области появится на сайте «Комсомольской правды - Кемерово» немного позже. Сейчас предлагаем вам почитать последние новости об инфекции по ссылкам ниже.

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ИСТОЧНИК KP.RU