Кемерово лидирует по количеству заболевших коронавирусом
По данным на 23 июня Кемерово стал лидером по количеству больных, у которых обнаружили коронавирус за последние сутки. Здесь количество инфицированных составило 10 человек.
Всего COVID-19 подтвердили у 28 пациентов. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщило, на каких еще территориях находились заболевшие. В Новокузнецке их было пятеро, в Анжеро-Судженске – трое, в Кемеровском муниципальном округе – тоже трое. В Осинниках обнаружили два человека с этой инфекцией, в Березовском, Калтане, Тайге и Мариинском районе по одному заболевшему.
Также стало известно, где именно выздоровели 29 пациентов. В Новокузнецке их 14, в Осинниках – четверо, в Кемерове, Калтане, Прокопьевском муниципальном округе и Новокузнецком районе по двое. Также по одному человеку выписали в Ленинске-Кузнецком, Гурь\евском муниципальном округе и Кемеровском муниципальном округе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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