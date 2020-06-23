2020-06-23T08:06:09+03:00
Общество

Кузбассовец получил штраф за оскорбление врача

Мужчине не понравилось, что скорая помощь долго ехала на вызов
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец получил штраф за оскорбление врачаКузбассовец получил штраф за оскорбление врачаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе мужчина получил штраф за оскорбление фельдшера скорой помощи. Ему показалось, что бригада долго ехала на вызов.

Прокуратура Прокопьевского района провела проверку по обращению фельдшера скорой помощи. Как было установлено, 25 февраля в поселке Индустрия Прокопьевского района медработник в составе бригады приехал к местному жителю, которому потребовалась медицинская помощь. при этом последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

-Он стал высказывать слова оскорбления в адрес потерпевшего из-за того, что ему пришлось долго ожидать приезда скорой помощи. Выражался он при этом в неприличной форме, чем унизил честь и достоинство врача, - сообщили в прокуратуре области. – За это законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа до трех тысяч рублей.

Против зачинщика конфликта было возбуждено административное дело. Суд, рассмотрев все материалы, назначил ему штраф в размере тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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