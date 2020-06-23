2020-06-23T08:10:36+03:00
Общество

В Кузбассе возобновят прямые рейсы до Санкт-Петербурга

Отправиться по этому направлению можно из Новокузнецка
Лия Гараева
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В Кузбассе возобновят прямые рейсы до Санкт-ПетербургаВ Кузбассе возобновят прямые рейсы до Санкт-ПетербургаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кемеровской области возобновятся прямые рейсы до Санкт-Петербурга. По этому направлению можно будет оправиться из аэропорта в Новокузнецке.

Как сообщили в аэропорте Пулково, одна из авиакомпаний начнет выполнять рейсы с 3 июля. Теперь в Санкт-Петербург и обратно можно будет отправиться по понедельникам и пятницам.

Стоимость билета в один конец составит от 7 313 рублей и выше. Самолет из Новокузнецка отправляется в 10:45, в Санкт-Петербург он прибывает в 11:45 по местному времени. Всего время перелета будет 4 часа 50 минут. В обратную сторону самолет вылетит ночью в 01:30, в Новокузнецк он прилетит в 9:40 по местному времени. Итого время обратного пути составит 4 часа 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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