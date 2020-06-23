2020-06-23T08:47:29+03:00
Общество

В Новокузнецке части жителей вернули горячую воду

В городе завершился второй этап гидравлических испытаний
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке части жителей вернули горячую водуВ Новокузнецке части жителей вернули горячую водуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке во вторник, 23 июня, к части жителей снова вернулась горячая вода. Накануне в городе был завершен второй этап гидравлических испытаний.

Подача горячей воды возобновилась для ее потребителей от Кузнецкой ТЭЦ, проживающих в Центральном и Куйбышевском районах.

-В настоящее время уже началось заполнение магистральных сетей, оно идет поэтапно. Ресурсоснабжающая организация направляет в адрес управляющих компаний телефонограммы об открытии внутридомовых сетей для приема ресурса. Здесь, прежде всего, требуется оперативная и слаженная работа управляющих компаний, чтобы горячая вода в дома горожан поступила вовремя. По нашей информации, не все управляющие компании города этот момент отрабатывают оперативно и качественно, – сообщил заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Безгубов.

После проведения второго этапа испытания на сетях было выявлено порядка 40 повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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